Afrique du Sud: Xénophobie en RSA - L'association Afrika Telema appelle à l'apaisement

Lors d'un point de presse tenue le 9 septembre à Brazzaville, le président fondateur de l'association, le père Jean-Marie Bukasa Malu, a demandé aux Sud-Africains de ne pas mettre en péril l'hospitalité et la solidarité légendaires africaines tout en exhortant les autres pays à ne pas céder à la vengeance.

« L'Afrique du Sud est un modèle de réconciliation et de pardon à travers Nelson Mandela et Mgr Desmond Tutu. Afrika Telema exhorte les frères et sœurs sud-africains à accepter ceux-là qui ont choisi leur pays comme une seconde patrie », a déclaré le père Jean-Marie Bukasa Malu, invitant les Sud-Africains à mettre fin aux actes de xénophobie qu'ils commettent à l'égard des autres Africains vivant sur leur territoire.

Les incidents ont déjà fait des morts et le Nigeria a résolu de rapatrier ses ressortissants. Selon le président de l'association Afrika Telema, l'Afrique du Sud doit se souvenir de la contribution de toute l'Afrique pour la sortir de l'apartheid.

Par ailleurs, le père Jean-Marie Bukasa Malu a exhorté les pays du monde à protéger les Sud-Africains contre d'éventuelles représailles. « Afrika Telema sollicite de l'Union africaine la convocation d'un sommet extraordinaire en vue d'examiner la situation qui sévit dans cette partie du sol africain qui risque d'entraîner d'impacts socio-économiques négatifs qui affecteraient les organisations sous-régionales telles que la SADC », a-t-il fait savoir.

En rappel, Afrika Telema est une association qui milite, entre autres, pour la réconciliation, la médiation et la résolution des conflits en offrant ses bons offices à la communauté internationale, selon son président. Sur les médias nationaux et internationaux, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a assuré que son gouvernement ne laisserait pas l'anarchie et la violence s'installer dans son pays. Il a, en même temps, souligné que la plupart des étrangers qui y vivent respectent la loi et ont le droit de vivre en paix.