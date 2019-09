Congo-Brazzaville: Assemblée locale - Le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire convoqué en session ordinaire

Les conseillers ponténégrins vont tenir leur septième session dite administrative, du 18 au 27 septembre. Une occasion pour eux d'avoir des discussions justes et ambitieuses pour l'avenir de la population.

Les élus locaux sont appelés à travailler pour l'amélioration du quotidien des habitants dans plusieurs domaines : l'action sociale, les routes, les écoles, les transports, le développement des recettes municipales, la culture, le sport et bien d'autres. Ceux de la ville océane devront ainsi se rappeler, lors de la prochaine session, qu'ils sont le porte-voix des Ponténégrines et Ponténégrins, l'incarnation de leurs expériences, leurs attentes, leurs rêves et leurs ambitions.

Proches des citoyens, ils sont en même temps ceux qui permettent de bâtir des projets d'envergure pour préparer l'avenir des habitants. Ainsi, cette septième session ordinaire dite administrative va permettre aux élus locaux de Pointe-Noire de discuter des décisions extrêmement importantes pour l'avenir du département mais également de ses habitants.

Des engagements pour l'avenir

Le conseil départemental entend construire un grand centre commercial moderne au centre-ville; un centre de santé intégré moderne à Ngoyo, dans le sixième arrondissement; un bâtiment abritant la morgue municipale à l'hôpital de base de Tié-Tié, dans le troisième arrondissement; y compris la fourniture et la pose des éléments frigorifiques ainsi que des accessoires de la morgue et le matériel roulant.

Des marchés seront également construits dans différents coins de la ville, notamment à Vindoulou, Mbota, Ngoyo, au quartier KM4, à Koufoli et à Voungou. Trois marchés domaniaux sont prévus dans les quartiers de Mpaka 8, Mpaka 120 et des Plateaux.

Vingt forages seront construits dont deux sur chaque site des travaux dans les arrondissements concernés. Il est prévu aussi l'aménagement et la modernisation complets des voies d'accès à tous ces ouvrages, sur une longueur cumulée de près de 5 km.

Dans l'objectif de rendre à la ville océane ses lettres de noblesses, l'assemblée locale a pensé reconstruire le réseau routier jugé vétuste. Actuellement, de nouvelles routes comportant des caniveaux sont en cours de construction pour mettre fin aux nombreux dégâts matériels que causent les eaux de pluies.

Face à la grogne de certains habitants, sur le manque d'éclairage public et de feux de signalisation dans la ville, le député-maire de Pointe-Noire pense qu'avec l'appui de certains opérateurs, la Société nationale d'électricité va parvenir à résoudre ce problème. «Nous sommes encore très loin de la ville que nous voulons parce qu'elle n'a pas les moyens de sa politique », a déclaré Jean François Kando lors d'un déjeuner de presse tenu il y a quelques jours.

En dehors du mieux vivre de la population, l'assemblée locale doit également gérer au mieux la situation administrative des agents municipaux avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). En effet, la mairie de Pointe-Noire avait accumulé une dette de trois milliards cinq cents millions des cotisations des agents admis à la retraite.

Notons qu'aujourd'hui, le bureau exécutif du conseil départemental et municipal a amorcé le payement de cette importante somme et signé un moratoire avec la CNSS pour permettre à ces anciens travailleurs de percevoir leur pension. « La situation était compliquée au départ parce qu'on avait signé une prescription de non-paiement. Ce qui a fait que la dette galope. Nous avons commencé le payement et aujourd'hui nous sommes à huit cents millions», a assuré le député-maire de la ville.