Maroc: Signature d'un partenariat sino-marocain de co-marketing dans le domaine du tourisme

Accroître la visibilité de la destination Maroc en Chine

Le Maroc et la Chine ont signé, vendredi à Rabat, un partenariat de quo-marketing dans le domaine du tourisme visant à accroître la visibilité de la destination Maroc en Chine, notamment via des campagnes publicitaires digitales.

Paraphé par le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, et le président du l'agence de tourisme chinoise en ligne "C Trip", Liang Jian zhang, ce partenariat, qui s'étale sur trois ans, permettra aux deux entités d'unir leurs moyens et leurs compétences pour développer le tourisme chinois au Maroc.

S'exprimant à cette occasion, M. El Fakir a précisé que cet accord, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et de conquête de nouveaux marchés internationaux de l'ONMT, a pour objectifs d'accueillir quelque 500.000 touristes chinois par an et d'assurer une visibilité maximale de la destination Maroc.

Il a également mis en avant la position du marché chinois au niveau mondial, notant que l'offre touristique du Maroc, à travers sa richesse et sa culture, répond parfaitement aux attentes et aux besoins des touristes chinois, rapporte la MAP.

Pour sa part, M. Liang a affirmé que cet accord marque une nouvelle ère dans le partenariat entre le Maroc et la Chine et vise à promouvoir la destination Maroc au niveau du continent africain auprès des touristes chinois.

Il a également souligné que "C trip" connaît une forte expansion au niveau de la Chine et de l'Asie grâce à la diversité de son offre, rappelant que le tour-opérateur entend, à travers ce partenariat, renforcer le flux des touristes chinois au Maroc, grâce à sa stratégie marketing.

"Nous disposons d'une plateforme en ligne qui permet aux voyageurs et aux leaders d'opinion de partager leurs expériences, notamment celles qui reflètent la richesse du Maroc, auprès des touristes chinois", a-t-il ajouté.

Bénéficiant d'une connaissance pointue de ses clients et de leurs habitudes de consommation, "C Trip" est, avec ses 300 millions d'utilisateurs actifs, la plus grande agence de voyages en ligne chinoise avec plus de 30.000 employés et réalise un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars.

Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, dont 150 millions sillonnent chaque année le monde, la Chine constitue un marché à très haut potentiel pour le tourisme marocain. Le nombre de voyageurs en provenance de la Chine a connu une croissance importante ces dernières années, passant de 10.000 en 2015 à quelque 132.000 en 2018.

Cette montée en puissance du marché chinois est, en grande partie, due à la levée du visa décidée suite à la visite de S.M le Roi Mohammed VI en mai 2016 en Chine, laquelle a été suivie par une stratégie spécifique de l'ONMT qui s'est traduite par de multiples actions de promotion auprès des professionnels et du public.

Auparavant, M. Liang s'est entretenu avec le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, Mohamed Sajid, sur les moyens de développer les flux touristiques entre les deux pays.