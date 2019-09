Soudan: Al-Burhan reçoit l'ambassadeur irakien

Khartoum — Le Chef du Conseil de Souveranété, Lt. Gén. Abdul Fattah Al-Burhan a reçu ce mardi dans le Palis présidentiel l'ambassadeur irakien dont le mandat est expiré, Hussein Al-Amiri.

Dans des déclarations à la presse, l'ambassadeur irakien a indiqué que la réunion a affirmé les relations stratégiques entre le Soudan et l'Irak et la nécessité de continuer la coopération et la coordination entre les deux pays dans tous les domaines.

Il a ajouté qu'il a félicité le Chef du Conseil de Souveraineté sur l'accord conclus entre tous les soudanais et a conduit à un gouvernement civil, exprimant ses remerciements et son appréciation au peuple et gouvernement du Soudan n pour la coopération qu'il a trouvée lors de son mandant au pays.