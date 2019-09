Congo-Kinshasa: 4ème édition de "La Grande Rentrée Littéraire de Kinshasa" - Elèves, étudiants, amoureux de la lecture invités ce jeudi au Rond-point victoire

Après les vacances, c'est maintenant l'heure de travailler. La Délégation Générale Wallonie-Bruxelles de Kinshasa a organisé un point de presse, lundi 9 septembre 2019, dans un cadre qui honore des livres, sa bibliothèque de Kinshasa.

Il était question dans ce point de presse de mettre les points sur les "i" et les barres sur les "t" sur la 4ème édition de "La Grande Rentrée Littéraire de Kinshasa". Laquelle rentrée va se tenir du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 2019, soit quatre jours, de 9h30 à 18h30' au Rond-point Victoire (Place des artistes) pour le Grand Marché du Livre et au Restaurant Akropolis pour les rencontres (conférences, baptêmes des livres, débats, etc.). Mais, la cérémonie d'ouverture de cette 4ème édition va se dérouler à la place des artistes (Victoire), dès ce jeudi 12 septembre 2019, en présence de la Déléguée Générale Wallonie-Bruxelles, le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, le nouveau Ministre de la Culture ainsi que les Ecrivains et Exposants.

Ces sites précités vont permettre de rapprocher les amoureux de la culture. Cette grande rentrée littéraire est une foire du livre organisée annuellement à la rentrée de septembre par la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Elle se présente à ce jour comme un des rendez-vous majeurs pour les opérateurs du livre, les auteurs et lecteurs de Kinshasa. Devant la presse, le Directeur de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, Richard Ali, a laissé entendre que les stéréotypes du genre "les congolais ne lisent pas", "si tu veux cacher quelque chose à un africain, cache-le dans un livre", devraient simplement être bannis de la société congolaise. « Les congolais lisent et écrivent ! Ils écrivent beaucoup et ont toujours envie de lire ! », a-t-il indiqué.

A l'en croire, il est donc question à ce jour de créer ou de renforcer des mécanismes qui facilitent l'accès au livre, au savoir, à la connaissance. L'objectif poursuivi par la grande rentrée littéraire est de renforcer ce besoin, ce goût de la lecture et encourager ceux qui s'adonnent à l'art d'écrire. D'où, cela va proclamer à la face du monde qu'il existe une vitalité littéraire hors pair en RD. Congo en ce jour. « Accompagner tous ceux qui œuvrent sur la chaîne du livre pour que ne s'éteignent cette flamme littéraire, lumière du peuple », a-t-il lâché.

C'est dans cette optique que la grande rentrée littéraire de Kinshasa a donc été créée pour promouvoir le secteur littéraire en RD. Congo, contribuer à son développement en offrant justement aux opérateurs du livre (libraires, éditeurs, diffuseurs... ) ainsi qu'aux auteurs un espace dédié pour la promotion de leurs activités mais aussi celui de rapprocher les congolais du livre à travers diverses activités littéraires. L'entrée sur le site du grand marché est libre, sans aucune condition. Il en est de même pour les conférences.

Activités prévues/Nouveauté

Depuis la dernière édition, la Grande Rentrée Littéraire a apporté une grande innovation dans les stratégies de promotion du livre en RD. Congo : il s'agit notamment de l'installation d'un Grand Marché du Livre en plein Rond-point Victoire, donc au cœur de la ville. Ce Grand Marché du livre permet de rapprocher les Kinois, toujours aussi nombreux à cet endroit, de livres. Cette technique consistant donc à ramener les livres vers ses consommateurs. Car la littérature ne devant pas demeurer qu'élitiste, il s'agit aussi d'un plaisir sain, l'acte de lire ou de s'acheter un livre. Il y aura, entre autres, comme activités : Expositions et vente de livres sur la place des artistes (Grand Marché) ; Présentation des livres de la Rentrée ; dédicaces des ouvrages par leurs auteurs ; rencontres-débats thématiques ; des animations pour enfants (jeune public) ; de baptême d'ouvrage ; des animations-contre pour enfants, élèves ; notamment jeux concours avec cadeaux ; une grande soirée de poésie à la clôture.

Il sied de signaler que cette grande rentrée littéraire a été lancée en 2016 où elle avait pour site la Délégation Générale Wallonie-Bruxelles en ville, elle s'est délocalisée depuis l'édition dernière en 2018 pour la Place des artistes (au Rond-point Victoire) en plein cité, Matonge, quartier populaire et poumon de la Ville de Kinshasa.