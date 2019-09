Madagascar: Havila School / BHMS Suisse - Coopération pour un partenariat académique

La signature de coopération a été effectuée au Pietra Hôtel Analakely hier.

Ouverture. C'est ce qui résume le mieux la signature du mémorandum de coopération entre Havila School (un institut de formation supérieur et professionnel) et le Business and Hôtel Management School (BHMS) Suisse à Analakely hier. Un moment à marquer d'une pierre blanche pour les deux parties dont l'objectif principal consiste à permettre des échanges de savoir-faire et d'expériences.

Ainsi, le partenariat concerne cinq volets de formation, à savoir : l'art culinaire, l'art de la table et du service, l'évènementiel, le Tourisme et l'Hôtellerie. Pour ce faire, des étudiants d'Havila School auront la possibilité de continuer leurs études à Lucerne (Suisse) à partir de la troisième année de leurs formations. Un alignement des programmes de formation de l'institut malgache de façon à correspondre à ceux de la Suisse sera effectué afin d'harmoniser et de faciliter les échanges. Une façon également pour les deux parties de renforcer les capacités des étudiants malgaches en matière de nouvelles technologies liées aux domaines du tourisme et de l'hôtellerie. Il conviendrait également de noter que le partenariat consiste également à des formations en alternance.

Ce qui devrait permettre aux étudiants d'être opérationnels une fois leur cursus académique terminé. Mais surtout pour permettre une adéquation formation-emploi. Cette dernière étant encore une problématique dans le domaine de la formation à Madagascar.