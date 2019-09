Tunisie: Election présidentielle 2019 - Néji Jalloul promet de réviser le système politique, "principale condition pour engager de grandes réformes"

Gafsa — Le candidat indépendant à l'élection présidentielle anticipée Néji Jalloul a indiqué mardi à Gafsa que s'il est élu président il veillera à réviser le système politique du pays, "principale condition pour engager de grandes réformes".

En campagne électorale dans le gouvernorat de Gafsa, le candidat à la présidence s'est engagé également à revoir les méthodes d'enseignement et de formation du fait, a-t-il expliqué, que 100 mille élèves par an interrompent leurs études. Néji Jalloul promet aussi de protéger le tissu social et industriel et de combattre la pauvreté, précisant que 32% des Tunisiens souffrent de sous alimentation et plus de 15% vivent sous le seuil de la pauvreté.

Il affirme, en outre, la détermination à protéger l'agriculture et à interdire l'importation d'engrais ainsi qu'à revoir l'endettement et le modèle de développement en comptant sur les ressources naturelles du pays.

Visitant Cité Ennour dans la ville de Gafsa, Jalloul a pris connaissance des préoccupations des habitants. Ses partisans ont distribué le programme électoral du candidat.