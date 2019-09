Sénégal: Prix à la consommation - Une hausse de 1,9% not2e en août

L'Indice harmonisé des Prix à la Consommation du mois d'août 2019 s'est accéléré de 1,9% comparé à celui du mois précédent, indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon la note de l'Agence nationale de la statistique et de la démocratie (Ansd), «Cette évolution est soutenue essentiellement par la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+3,1%), des articles d'habillement et de chaussures (+1,7%), des services de santé (+1,1%), des services de communication (+0,5%), ainsi que des boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants (+0,5%)».

En variation annuelle, «les prix à la consommation ont augmenté de 1,3%. Le taux d'inflation annuel moyenne s'est établi à +0,9%" alors que l'inflation sous-jacente a progressé de 0,3% en rythme mensuel et de 1,1% en variation annuelle», fait remarquer la source.

Les prix des produits locaux et importés se sont relevés respectivement de 1,8% et 0,8% au mois d'août 2019 comparativement au mois précédent», indique la note qui souligne qu'«en variation annuelle, "les prix des produits locaux et importés ont augmenté concomitamment de 0,6% et 1,8%».