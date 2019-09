Algérie: L'Algérie pourra se passer de l'importation d'orge et de blé grâce à la récolte céréalière de la saison 2018-2019

Alger — La récolte céréalière enregistrée cette saison (2018-2019) permettra à l'Algérie de se passer de l'importation d'orge et de blé dur, a indiqué le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, précisant que les quantités récoltées à ce jour dépassaient celles de la saison dernière.

"Le marché algérien est suffisamment approvisionné en orge et en blé dur et tous les indicateurs relèvent que le pays pourra se passer de l'importation de ces céréales", a déclaré le ministre en marge de l'installation, dimanche, de la Commission intersectorielle chargée de préparer et de suivre la grande campagne nationale de reboisement, selon un communiqué du ministère.

Omari a ajouté qu'il prévoyait que la production céréalière pour la saison 2018-2019 atteigne "un niveau historique, jamais enregistré depuis l'indépendance", précisant que les quantités récoltées à ce jour dépassaient celles de la saison dernière, estimées à 27 millions de quintaux.

Il a, dans ce contexte, fait état de la mise en place d'un groupe de travail chargé de l'élaboration d'une étude approfondie sur les moyens de réduire les importations de blé tendre, précisant qu'il s'agit notamment de rationaliser les importations à travers la régulation du marché des céréales et l'approvisionnement des minoteries. Une commission intersectorielle regroupant les secteurs de l'agriculture, des finances, de l'industrie et du commerce a d'ailleurs été installée récemment à cet effet, a-t-il précisé.

Il s'agit aussi, selon le ministre, de booster la production nationale, notamment en étendant la culture de ces céréales au Sud, et de revoir le mode de consommation des citoyens par la rationalisation de la consommation de blé tendre et l'encouragement de la consommation de l'orge et du blé dur.

Par ailleurs, conformément aux instructions du Premier ministre relatives à la rationalisation des importations, deux (2) conventions ont été signées récemment entre les ministères de l'Agriculture et des Transports pour promouvoir l'utilisation des navires battant pavillon algérien dans l'importation du blé tendre et du lait en poudre, ce qui permettra de réduire les dépenses en devises