Soudan: Dr Shukri - Egypte veut retirer le Soudan de la Liste des pays soutenant le Terrorisme

Khartoum — - Le Ministre égyptien des Affaires Etrangères, Sameh Shukri, a affirmé que son pays s'efforçait de Retirer le Nom du Soudan de la Liste des Pays Parrainant le Terrorisme depuis le Changement survenu au Soudan.

Il a ajouté que les efforts de l'Egypte avaient été déployés en toute Transparence et en Collaboration avec les Responsables du pays.

Shukri a affirmé dans un communiqué de presse que l'Egypte travaillait également avec diverses Communautés et Pays Influents, en premier lieu les Etats-Unis et les Pays Européens et Africains pour Soustraire le Soudan à la Liste des pays soutenant le Terrorisme.

Le Ministre égyptien a déclaré que le Président égyptien Abdul-Fatah Al Sissi s'était concentré sur cette question lors de ses contacts et consultations avec des Partenaires Internationaux Africains et Arabes, et avait souligné l'importance de retirer le Nom du Soudan de la Liste des pays parrains le terrorisme.