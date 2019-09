Congo-Kinshasa: Dieumerci Ndongala - Accusé à tort de vol, le Congolais envisage de porter plainte !

L'international congolais Dieumerci Ndongala envisage de porter plainte contre le Magasin H&M de Vilvorde (Belgique) qui l'a accusé à tort de vol. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'ailier du Racing club Genk relate lui-même cet épisode.

Le joueur de 28 ans a, en effet, expliqué via les réseaux sociaux qu'il avait été interpellé par les policiers lors de son passage au magasin H&M de Vilvorde. « Je paye mes trucs et y a deux policiers qui m'arrêtent, car j'ai soi-disant volé quelque chose. (... ) On a fouillé mon sac. Une femme a appelé la police », explique le Genkois.

Plus tard, on retrouve l'ancien Standardman dans sa voiture. Il y explique que les deux agents l'ont d'abord pris à partie de façon un peu musclée. « La caissière dit qu'on a trouvé des étiquettes de vêtements arrachées un peu partout dans le magasin », dit-il. « Je lui réponds: 'Donc, on a retrouvé ces étiquettes et vous m'accusez ?'. La police dit qu'on lui a signalé un black, afro (sic) avec des tresses. Je dis à la femme: 'Donc, vous trouvez ces étiquettes, et même sans me voir, vous vous dites que c'est moi'. J'en veux même pas la police, même s'ils étaient un peu agités au début, ils ont fait leur travail. J'en veux à la femme de chez H&M. (... ) C'est scandaleux. »

« Je ne vais pas laisser passer ça », prévient Ndongala, qui conclut en expliquant que la vendeuse s'est finalement excusée de son erreur. Pas suffisant pour l'attaquant, qui selon ses dires est resté calme tout au long de l'incident. Selon la Dernière Heure, Dieumerci Ndongala compte porter plainte.