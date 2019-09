Algérie: Athlétisme-Championnats du monde 2019 - L'Algérien Makhloufi va s'aligner sur le 1500 m

Alger — Le double médaillé d'argent aux Jeux olympiques Rio 2016, l'Algérien Taoufik Makhloufi a décidé de courir uniquement le 1500 m, sa distance de prédilection, aux championnats du monde d'athlétisme de Doha (Qatar) prévus du 27 septembre au 6 octobre prochain, a t-il révélé à l'APS.

" Je vais courir uniquement le 1500 m aux championnats du monde 2019 de Doha. J'ai pris cette décision en concertation avec mon entraineur français Philippe Dupont. La performance que j'ai réalisée sur 1500 m lors du meeting de Paris m'a encouragé à opter pour cette distance aux prochains mondiaux. En plus, physiquement je ne suis pas prêt à 100% pour m'aligner sur le 800 et le 1500 m" a déclaré Makhloufi à l'APS.

Au meeting de Paris, comptant pour la Ligue de diamant, disputé le 24 août dernier, le natif de Souk Ahras, avait réalisé une belle performance sur le 1500 m en parcourant la distance en 3:31.77, soit l'un des sept meilleurs chronos mondiaux de la saison.

" Après trois ans d'absence à cause de blessures, j'étais agréablement surpris par ma performance à Paris. Grâce à ce chrono, je peux dire que j'ai réussi mon objectif pour cette année, qui est, pour moi, celle de la transition en vue des Jeux olympiques 2020 à Tokyo lesquels demeurent l'objectif principal pour moi" a estimé le médaillé d'or du 1500 m aux JO Londres 2012.

Après une longue absence des pistes, Makhloufi avait effectué son retour à la compétition le 16 juillet dernier, à l'occasion du Meeting international de Sotteville-lès-Rouen (France), où il avait pris la deuxième place sur le 800 mètres, avec un chrono de 1:46.33.

Il avait enchaîné le 20 juillet avec le Meeting international d'Heusden Zolder (Belgique) avec une deuxième place en 1:45.33, réalisant par la même occasion les minima de participation aux prochains Mondiaux.

Interrogé sur ses chances au rendez-vous de Doha, Makhloufi, qui devrait se rendre ce jeudi en France pour peaufiner sa préparation, a répondu qu'il va gérer la compétition avec intelligence mais pas dans la peau du favori.

En prévision de ces mondiaux, le demi-fondiste algérien va effectuer son dernier stage bloqué en France sous les ordres de son entraineur pour être prêt pour le jour J.

"Je vais poursuivre ma préparation en France avec un stage de trois semaines avant de me rendre au Qatar le 28 ou 29 septembre prochains pour m'acclimater sur place aux conditions. Sincèrement, je suis motivé et décidé à faire le maximum, je suis positif, je vois loin et chaque chose à son temps" a-t-il dit.

Par ailleurs, Makhloufi a tenu à saisir cette occasion pour féliciter les athlètes algériens ayant brillé aux Jeux Africains Rabat-2019."Je félicite tous les athlètes algériens qui ont réalisé de belles performances au Maroc. Personnellement, j'ai commencé par briller en Afrique avant de connaître la gloire au niveau mondial. Je suis fier d'eux et j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée. J'encourage également les jeunes algériens à persévérer et faire des sacrifices pour réussir dans la vie et atteindre leur objectif dans la vie " a t-il conclu.