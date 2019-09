Algérie: Nécessité de consacrer le dialogue pour traiter les questions liées au monde du travail

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Tidjani Hassan Haddam, a affirmé, lundi à Alger, "l'attachement du ministère à donner l'exemple en matière de consécration du dialogue et de la concertation avec le partenaire social", en vue de traiter les questions liées au monde du travail, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Présidant les travaux de la réunion de la commission sectorielle et de la commission interministérielle de suivi des conflits collectifs du travail, M. Haddam a souligné "l'attachement du ministère à donner l'exemple en matière de consécration du dialogue et de la concertation avec le partenaire social, d'anticipation des conflits potentiels, et d'instauration de la stabilité nécessaire dans le monde du travail".

Le ministre a mis en avant le "rôle important" de la commission interministérielle de suivi des conflits collectifs du travail, en termes "d'anticipation et de règlement des conflits collectifs du travail, en sus de leur suivi dans un cadre coordonnée impliquant tous les secteurs ministériels concernés", ajoute la même source.

La commission interministérielle de suivi des conflits collectifs du travail a pour mission de prévenir les conflits collectifs et de proposer des mécanismes susceptibles de contribuer à leur règlement, à travers l'explication des dispositions législatives et organisationnelles, objets de désaccord, et la facilitation de la collecte et de l'échange d'informations et des statistiques relatives aux conflits.

La commission en question regroupe plusieurs départements ministériels, en sus de la Direction générale de la fonction publique, et sa composante pourrait être élargie à d'autres secteurs en cas de besoin. Celle-ci peut aussi faire appel à toute partie pour contribuer à l'accomplissement de ses missions.