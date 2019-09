Afrique: Eliminatoires CAN U23 - La bataille décisive de Tunis

Avec leur léger avantage du match aller (1-0), les Lions U23 défient leurs homologues Tunisiens ce soir pour une place en Egypte.

Le Cameroun va tenter de décrocher ce soir sa qualification pour la CAN U23 Egypte 2019 au stade olympique de Radès en Tunisie. En effet, Les Lions de moins de 23 ans vont rivaliser avec leurs homologues tunisiens quatre jours après le match aller. Vendredi 6 septembre 2019 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le Cameroun a pris une courte avance en s'imposant 1-0.

La rencontre s'annonce serrée comme le présageait en fin de semaine dernière le sélectionneur tunisien Ben Belgacern Fered. S'il a avoué ne pas avoir eu une idée du Cameroun avant la première opposition, le technicien a su rapidement déceler les failles des Lions U23 Camerounais. La Tunisie va surtout s'appuyer sur sa deuxième mi-temps à Yaoundé et son public pour déstabiliser les félins dirigés par Rigobert Song. On se souvient que les Tunisiens avaient causé beaucoup de problèmes aux Espoirs camerounais avec un bloc équipe haut et de l'audace offensive. Arrivés à Tunis depuis samedi dernier, les Camerounais devront surtout combler les lacunes observées.

Les satisfactions ont davantage été individuelles que collectives. Les Lions U23 se sont particulièrement montrés peu inspirés à l'approche du but tunisien. Certes, le groupe n'a pas bénéficié d'assez de temps pour préparer ce match, mais l'optimisme reste de mise. Le capitaine Samuel Oum Gouet et ses coéquipiers sont conscients des enjeux de la partie de ce soir. Aller en novembre prochain en Egypte passe par tout résultat autre qu'une défaite. Face à loi du domicile des locaux, le Cameroun envisage de donner du répondant athlétique et de réveiller son fighting spirit. Inéligibles lors du match aller, Rigobert Song pourra compter sur Oumar Gonzalez et Alexandre Fressange. Deux éléments qui ont vu leur changement de nationalité validé par la FIFA.