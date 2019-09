Niger: La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou reçoit la Secrétaire Générale et Coordinatrice du réseau des fondations BOA Mme Chloé Naneix

Son engagement constant envers les couches sociales les plus démunies au Niger et dans la lutte contre le cancer en Afrique, continue à prendre du coffre.

En atteste le record de mobilisation des acteurs et des partenaires financiers stratégiques de premier plan au dernier Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui s'est tenu à Niamey du 04-08 Juillet 2019, mais, surtout la pertinence et la réussite avec brio des travaux.

Au delà de son impact direct en termes de sensibilisation diplomatique, c'est cet intérêt grandiose qu'accordent maintenant des dirigeants de grands réseaux bancaires aux actions de la Première Dame. Ces réseaux bancaires ont décidé d'apporter leur contribution à l'émergence d'une société égalitaire où les couches sociales défavorisées pourront aspirer à un statut social meilleur.

Impressionnée par la dimension humanitaire et sociale de la Fondation Tattali Iyali, incarnée par l'agenda de la Première Dame Dr Lalla Malika ISSOUFOU, la Secrétaire générale et coordinatrice du réseau des fondations BOA (Groupe bancaire marocain BMCE), Mme Chloé NANEIX, s'est rendue au Niger pour échanger avec la First Lady, afin de conjuguer leurs efforts pour un partenariat fécond et durable au profit des populations démunies.

Elle a été reçue à la résidence présidentielle en compagnie du Directeur Général de BOA Niger, Monsieur Sébastien TONI, par Dr Lalla Malika ISSOUFOU.