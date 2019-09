Madagascar: Fara West - Oxow en mode jazz, blues et Rock'nroll

Oxow, l'intrépide quatuor à redécouvrir.

Oxow, un nom qui n'est pas du tout familier, voire inconnu pour certains. Les amateurs de bonne musique tiendront leur mal en patience jusqu'au samedi.

Pour une rencontre explosive au Fara West Faravohitra, Oxow vous embarquera non seulement sur les rives du blues, mais aussi vers d'autres contrées plus grooves. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, le groupe est composé d'Andry Ramamonjisoa, Nali Rabarison, Thierry Razakamiadana et Eric Rakotoary. Leur répertoire très éclectique voyage de standards internationaux à des morceaux originaux sur des rythmes soutenus. Leurs titres font voyager le mélomane dans l'univers du jazz, le plonge dans le monde du blues et lui dévoile même le côté romantique du rock.

Eclectique. Chaque membre du groupe a son propre parcours depuis longtemps dans la musique. Andry Ramamonjisoa est un blues-man à la guitare et au chant. Eric Rakotoary n'est plus à présenter, il a toujours été bassiste et chanteur. Thierry Razakamiadana au clavier et saxophoniste est fort connu de la scène musicale jazz à Madagascar. Quant à Nali Rabarison, il est le batteur du groupe et a fait ses armes auprès de nombreux musiciens.

En même temps, il est l'un des co-fondateurs du groupe « Gasy Groove ».Ces soirées sont une belle occasion de se rencontrer en musique. Convivialité, simplicité sont nos leitmotivs, vous ne serez pas déçus. La terrasse attend le public dans un cadre chaleureux et tropical tel un navire au-dessus de la ville avec un bar et une petite restauration. Le tout se passera au Fara West Faravohitra.