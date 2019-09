Soudan: Hamdok partira pour Juba demain, le Jeudi

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Premier ministre Abdalla Hamdok doit se rendre demain, le Jeudi dans l'Etat du Sud Soudan dans sa 1ère visite à l'Etranger après la Formation du Gouvernement de Transition.

Le Ministre de la Culture et de l'Information et le Porte-parole du Gouvernement, Faysal Mohamed Saleh, a déclaré que le Premier ministre serait accompagné des Ministres des Affaires Etrangères, de l'Intérieur, du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie et des Mines, révélant que la visite discuterait des Relations Bilatérales et des Horizons de Coopération entre Khartoum et Juba ainsi que les Efforts déployés par Juba pour la Réalisation de la Paix au Soudan.