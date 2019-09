Madagascar: Muay-thaï - Supercombat WBC Défaite de Farazaly contre un Brésilien

Victime d'un coup d'arbitrage lors de l'« IPCC Muay-Thaï World Championship », Fazaraly a encore raté le titre de WBC.

Fazaraly Razanajatovo a rencontré encore une défaite, lors d'un super combat de Muay-thaï qui s'est tenu au Stade de Lumpinee Boxing, à Bangkok Thaïlande, lundi soir.

Il s'agit d'un combat international organisé par le World Boxing Council Muay-thai (WBC) et Eastern Warring Dragon (EWD). Le jeune malgache qui évolue en Chine depuis 2018 a été humilié par le Brésilien, chez les moins de 68 kg. Ce dernier qui était déjà classé au WBC, et est bien plus expérimenté que « Superbadboy ».

C'est la deuxième défaite pour Fazaraly après son élimination en finale d' « IPCC Muay-Thaï World Championship », au mois d'août dernier à Hong-Kong. « J'ai entamé une bonne préparation et j'ai le moral au bloc avant d'attaquer le combat mais vu mon peu d'expérience en Muay-thaï face à un adversaire coriace, je n'ai pas pu décrocher la victoire. Ce n'est pas une excuse, mais, la réalité », a-t-il raconté.

Malgré ce revers, Fazaraly est encore motivé à relever un autre défi et prêt à redoubler d'efforts, jusqu'à ce qu'il remporte le sacre dans ce même stade. « Je n'abandonnerai jamais tant que mon objectif ne soit atteint et je suis toujours déterminé à me surpasser. Je tiens toujours à remercier à tous ceux qui continuent à me soutenir et à croire en moi », a-t-il publié sur les réseaux -sociaux.