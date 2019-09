Madagascar: Bien-être - Le rituel de la beauté malgache à promouvoir

Mihanta Ramanantsoa au sommet de son art

Résister au qui passe est le rêve de toute femme. Voilà l'une des raisons pour lesquelles ces dames ne lésinent pas sur les moyens pour freiner, ou retarder la vieillesse. Ce pour quoi Mihanta Cosmétique organise un atelier sur le sujet.

« Le plus beau maquillage d'une femme est la passion, mais les cosmétiques sont plus faciles à acheter », disait le grand couturier Yves Saint Laurent. Et nul ne dira le contraire ! L'atelier de beauté organisé par Mihanta Cosmétique se tiendra samedi au Red zone Ambatonakanga. Cet évènement est ouvert à toutes les personnes passionnées de la cosmétique. Selon Mihanta Ramanantsoa, le numéro Un de la boîte, «une séance d'initiation sera élaborée pour ceux qui n'ont jamais fait de soin ».

En effet, l'objectif est de promouvoir le produit malgache. Pour ce faire, les organisateurs réalisent ce salon avec la possibilité de tester la marque. Ramanantsoa et son équipe donneront également des conseils par rapport au type de peau, ainsi que les produits qui conviennent au public. Plus de 50 visiteurs sont attendus à cet atelier.

Effectivement, les visiteurs ressentiront les bienfaits incomparables des matières premières provenant de terres, d'argiles, des huiles essentielles, des plantes. Depuis toujours, les gestes de beauté malgaches associent les poudres à utiliser en masques et les différentes huiles en massages. Chaque produit mêle formules scientifiques et connaissances traditionnelles. .

« Estée Lauder » malgache. Personnage atypique avec un itinéraire singulier, Mihanta Ramanantsoa a toujours été une globetrotteuse. Elle a eu la chance de voyager grâce à ses parents. Elle quitte Madagascar dès son jeune âge. Du continent noir jusqu'en Europe, Mihanta Ramanantsoa a découvert plusieurs cultures et a acquis des expériences. Docteur en pharmacie et en phytothérapie, elle revient au pays en 2006. « Je voudrais être une grande dame cosmétique », a-t-elle affirmé.

Elle fonde en 2017, Mihanta Cosmétique. Elle enchaine des ateliers dans la capitale et en province. Le rêve de Mihanta Ramanantsoa est enfin réalisé. En tant que princesse Mahafaly du coté de son père, inspiré par sa grand-mère Céline , elle a su faire un mariage entre le traditionnel et la modernité. Ainsi, elle élabore une gamme cosmétique qui mêle ses connaissances scientifiques et le savoir-faire ancestral. Actuellement, elle connait un ascension fulgurante dans le monde de cosmétique malgache.