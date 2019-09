Madagascar: Les jeunes malgaches à l'étranger - Différentes motivations de départ

Bon nombre de jeunes malgaches choisissent de poursuivre leurs études ou de vivre à l'étranger. Parmi ceux qui ont décidé de partir, Alfredo et Fabien nous ont accordé un peu de leur temps pour discuter.

Pour Alfredo, c'est en septembre 2012 que ce dernier s'est envolé pour la France afin d'y poursuivre ses études. « Depuis que je suis enfant, mes parents n'arrêtaient pas de me mettre dans la tête qu'une fois que j'aurais mon baccalauréat, je partirais pour la France où il y a plus d'opportunités même si je sais que j'aurais pu également réaliser des projets à Madagascar », a-t-il évoqué quant aux raisons qui l'ont poussé à choisir cette voie. Quant à Fabien, il est parti pour l'Allemagne il y a un an et demi. Au départ, il y est allé pour suivre sa copine qui étudiait là-bas. Mais une fois arrivé en Allemagne et après avoir trouvé un travail, il a vite pris goût au mode de vie occidental.

Revenir au pays. Lorsque nous avons demandé à ces deux jeunes hommes s'ils souhaitent revenir au pays dans le futur, ils ont affirmé que oui, ils ont pensé à revenir. Toutefois, cela dépend de la situation et de l'évolution des choses ; « on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve ! », a expliqué Alfredo. En tout cas, les deux ont plutôt l'air content d'avoir pu quitter le pays et vécu cette aventure. « Les malgaches qui vivent à l'étranger sont très solidaires, c'est grâce à eux que j'ai pu m'orienter quand j'ai mis les pieds pour la première fois en France », nous a raconté Alfredo. Pour Fabien, il avait déjà sa copine en plus de sa capacité de débrouillardise. Et sur ce point, les deux garçons sont catégoriques : « la débrouillardise et l'esprit d'indépendance sont nécessaires pour partir vivre en dehors du pays ».

Enfin, concernant la qualité de la vie, ils disent que le système y est mieux rodé qu'à Madagascar, c'est d'ailleurs pourquoi ces pays sont qualifiés de « développés ». Toutefois, le travail est important sinon on risque de rencontrer de nombreux problèmes.