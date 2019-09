Madagascar: Dolys inquiet !

Le retrait de la conformité de la FMP est une bien bonne chose mais, c'est selon Dolys Randriamarohaja, encore insuffisant dans la mesure où il n'est pas dit dans la lettre que la FSBM aura son certificat de conformité.

Un statut incontournable selon Dolys Randriamarohaja pour jouir d'un cadre légal avec son identité fiscale et ses statistiques lui permettant de recevoir l'aide de l'Etat et des sponsors. Et last but not least, le remboursement des frais qu'il a engagés lors de la qualification pour le Mondial 2020 à Lomé.

Un grand point d'interrogation à même de tout gâcher car c'est certain que Dolys Randriamarohaja ne va pas encore payer de sa poche la participation malgache au Cambodge surtout qu'il y a une équipe féminine et une autre chez les juniors.

Or et sans ce certificat de conformité à titre exceptionnel puisque la décision de mettre en place la FSBM vient de la Fédération Internationale, on ne peut rien faire. Vraiment rien...