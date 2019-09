Soudan: Le Conseil des Ministres du Gouvernement Intérimaire tient sa 1ère réunion

Khartoum — - Le Conseil des Ministres a discuté, lors de sa 1ère réunion après la Formation du Gouvernement Civil de Transition présidé par le Dr Abdallah Hamdok, de Questions de Procédure relatives à l'Organisation des Travaux du Conseil et à la Réglementation de l'Organisation de ses Travaux au cours de la prochaine étape.

Le Cabinet a décidé de tenir sa Réunion Ordinaire Mardi et de Diviser les Ministères en Trois Secteurs.

Le Ministre de la Culture et de l'Information et Porte-parole du Gouvernement, Faysal Mohamed Saleh, a dit dans une déclaration à la presse que la réunion avait débattu des Priorités du Gouvernement pour la Période à Venir, qui sont, selon lui, représentées lors d'un Arrêt de Guerre, de la Construction d'une Paix Juste et Globale et de la Solution de la Crise Economique, hausse des prix, annulation des lois restreignant les libertés, indépendance du Pouvoir Judiciaire, Réalisation de la Justice Transitionnelle, Formation d'un Comité d'Enquête Indépendant, Participation Efficace des Femmes, Réforme des Organes de l'Etat, Relations entre le Centre et les Etats du pays, Relations Extérieures, Protection Sociale et Développement Social, Santé, Education, Logement, Sécurité Sociale et Questions liées à l'Environnement et à la Biodiversité.

Il a déclaré que le Premier ministre avait donné de Directive pour réduire l'Utilisation des Documents dans les Ministères et d'Utiliser le Système de Réseau, Renforçant le Rôle des Jeunes par des Mesures Pratiques et Efficaces donnant aux Jeunes un Rôle dans la Mobilisation Sociale dans le Diverses Institutions Etatiques pour être avant la fin de la Période Intérimaire, y compris toutes les Procédures permettant de Relancer le Processus de Transformation Démocratique et de Lutter contre la Corruption.

Le Ministre a ajouté que le Cabinet avait demandé à chaque Ministère de Définir son Propre Plan en Fonction de ses Préoccupations parmi les Dix Priorités.

Il a ajouté que le Premier ministre avait demandé aux Ministères des Finances et de l'Education de tenir une réunion conjointe sur la Reprise de l'Année Scolaire.

Le Ministre de l'Information a déclaré que le Ministre de l'Education avait évoqué les Problèmes de Manuels et de Places Assises dans certains Etats du pays et avait appelé à la Libération de Monnaie Gelée afin de Résoudre le Problème des Manuels Scolaires dans tous les Etats du Soudan et d'accorder la Priorité à l'Assise.

Il a expliqué que le Cabinet avait discuté de Réouverture des Universités et avait donné des Directives pour la tenue d'une réunion réunissant les Ministères et Organismes concernés afin de rechercher les Conditions de réouverture des Universités, ajoutant que ladite réunion déciderait de la Réouverture des Universités.

Le Ministre a déclaré que le Conseil des Ministres avait affirmé la nécessité de trouver un Climat approprié avant de la Réouverture des Universités afin d'éviter les problèmes et de prendre en compte les Points de Vue des Enseignants et des Etablissements Etudiants.