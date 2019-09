Afrique de l'Ouest: Des banquiers formés à la gestion automatisée de la conformité BCEAO

En vue de permettre aux banques et établissements financiers de produire de façon automatisée leurs rapports réglementaires et assurer une meilleure gestion des portefeuilles en souffrance en toute conformité, Cergi Sa (éditeur africain de logiciels de gestion bancaire) organise, du 9 au 12 septembre 2019, un séminaire de présentation et de formation sur la nouvelle solution de gestion automatisée de la conformité Bceao, à l'intention de la communauté bancaire de l'espace Uemoa.

« Plus d'un an après l'entrée en vigueur du Plan comptable bancaire révisé (Pcb-R) et du Dispositif prudentiel Bâle 2 & 3 dans la zone de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa), la majorité des banques et établissements financiers éprouvent encore d'énormes difficultés à satisfaire à la production de leurs déclarations réglementaires et à la gestion de leurs portefeuilles en souffrance à partir de leurs systèmes d'information comme recommandé par le régulateur.

Ces solutions optimisées les mettront à l'abri des erreurs de gestion des engagements en souffrance ainsi que la production quasi-manuelle de leurs déclarations réglementaires », a indiqué Thalmas Franck-Alex, directeur général-adjoint, représentant le président directeur général de Cergi.

Pendant ces quatre jours, les participants à ce séminaire (une quarantaine au total) seront formés sur deux solutions majeures.

Ibis Gescdl, qui est un logiciel de gestion des engagements en souffrance dans toute sa globalité (créances douteuses et litigieuses, restructuration des créances ordinaires, commissions et coûts marginaux de transaction, retour à meilleure fortune, suivi et extra-comptable des créances irrécouvrables) et Ibis Bank reporting, qui est un logiciel de production des états réglementaires à la Bceao (gestion des attributs, états périodiques, états publiables et états Fodep).

M. Delmas a saisi l'occasion pour lancer un appel à la majorité des banques et établissements financiers qui éprouvent des difficultés à automatiser leurs systèmes d'information pour répondre à la production de leurs déclarations réglementaires et à la gestion de leurs déclarations en souffrance à rejoindre le groupe afin de produire de façon automatisée et en un seul clic, la totalité de leurs rapports règlementaires.

Etabli en 1991, Cergi Banking services Sa (Cergi Sa) est un éditeur de logiciels de droit ivoirien. Les solutions Cergi sont installées dans une quarantaine d'établissements financiers et non financiers répartis dans neuf pays de l'espace africain francophone et lusophone.

Cergi est le leader dans la sous-région pour la fourniture de programmes informatiques de gestion intégrée à l'endroit des établissements spécialisés tels les Fonds de garantie de financement, Fonds de refinancement ainsi que les sociétés de crédit-bail.