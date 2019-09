Congo-Kinshasa: Culture et ARTs - Jean-Marie Lukundji met le cap sur l'émergence

Il a pris ses quartiers le lundi 9 septembre 2019. Il, c'est Jean-Marie Lukunji. Au cours de la cérémonie de remise-reprise d'avec Madame Astrid Madiya, Ministre ad intérim, le tout nouveau Ministre de la Culture et Arts mesure déjà les responsabilités et les missions qui lui sont assignées au sein du Gouvernement Ilunga Ilunkamba.

Partant, Jean-Marie Lukundji promet l'application des mécanismes qui permettront aux culturels de vivre de leur métier, avant de s'atteler à redorer l'image de la culture congolaise à l'échelon national et international.

L'heure est venue de s'activer et de prendre les taureaux par les cornes, lecture faite en suivant de près les motivations animant Jean-Marie Lukundji, le tout nouveau Ministre de la Culture et Arts. Des réflexions profondes et innovations dans le secteur sont vivement attendues des culturels et de la population congolaise. Ayant récupéré les clés de la villa jaune au courant de la journée du lundi 09 septembre 2019, Jean-Marie Lukundji Kikuni, avec assurance, s'engage à contribuer à l'émergence du secteur culturel congolais avec détermination et assiduité. Pour lui, l'heure est venue de redorer l'image de la culture congolaise dont le blason est demeuré terni depuis longtemps à cause du manque d'organisation des précédents gouvernants de ce Ministère.

Bien évidemment, les actions et les décisions que prendra le Ministre Lukundji devront s'inscrire dans la vision du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du Discours-programme du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Pas de culture sans culturel

Homme ambitieux et visionnaire, Jean-Marie Lukundji tient, mordicus, à ériger un mur face aux actes défavorables au développement culturel congolais et qui étaient posés, des années durant, par ses prédécesseurs. Pour lui, culture sans culturel n'aurait pas de sens. De ce fait, le Ministère de la Culture et Arts est censé placer ses pratiquants dans des conditions de travail qui leur sont favorables notamment, par l'application des mécanismes qui leur permettront de rentabiliser et subvenir à leurs besoins. Ainsi donc, Jean-Marie Lukundji rassure les culturels congolais quant à la matérialisation de ce programme.