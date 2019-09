Congo-Kinshasa: [Remise-reprise au Ministre de la Communication] Jolino Makelele - "Je ferai de mon mieux pour hisser ce secteur sensé défendre notre pays"

La cérémonie de remise-reprise au ministère de la communication et medias a eu lieu lundi 9 septembre dans l'enceinte de la rtnc2, entre l'intérimaire Marie- Ange Mushobekwa et le Ministre d'Etat en charge de communication et medias entrant Jolino Makelele. Dans son mot de circonstance, ce dernier a déclaré qu'il fera de son mieux afin de hisser son secteur.

Après l'échange des fanions au ministère de communication et medias, l'occasion a été pour la ministre a.i de communication et medias, Marie- Ange Mushobekwa d'inviter son successeur, Jolino Makelele d'être à la hauteur de la tâche, en travaillant pour l'intérêt et l'image de la RDC comme l'a eu à faire ses devanciers.

Pour sa part, Jolino Makelele a promis de travailler pour rendre à la nation un service à la hauteur. «Je ferai de mon mieux pour hisser ce secteur sensé défendre notre pays, c'est aussi la mission de la presse», a-t-il déclaré.

Dores et déjà, le successeur de Marie- Ange Mushobekwa a rassuré qu'il va travailler pour donner du poids à ce portefeuille qu'il n'a pas hérité de ses pairs de manière fortuite. «Je salue le passage de l'honorable Mende et de madame qui me cède le fauteuil à ce jour. Ce n'est pas un hasard de gérer le secteur de l'audiovisuel», a-t-il poursuivi en substance.

In globo, cette cérémonie qui prend la couleur d'alternance au ministère de communication et medias a permis à Kudura Kasongo Muana-Luaba de ressurgir après une longue absence, aujourd'hui comme Directeur de cabinet du ministre d'Etat, Jolino Makelele.