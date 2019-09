Congo-Brazzaville: Concours de beauté - Mariana Okouya élue miss bio skin forever

Après une rude compétition, opposant onze candidates congolaises pour le sacre tant convoité, c'est finalement Mariana Okouya qui a remporté la couronne lors de la soirée de cet événement qui s'est tenue le 8 septembre, à Brazzaville.

La jeune fille d'à peine 17 ans a séduit le jury par son charisme et son dynamisme, au bout d'une magnifique soirée pendant laquelle onze jeunes femmes se sont disputées la couronne de Miss bio skin forever 2019. En effet, concourir à l'élection et enfin remporter la couronne, la jeune femme en rêvait depuis toute petite.

Sans nul doute, la victoire n'était pas d'office acquise pour Mariana. Au cours de cette première édition, les onze candidates se sont données corps et âme pour être l'ambassadrice de la beauté naturelle. Elles ont d'abord effectué une première sortie en jeans et t-shirt pour se faire connaître au public. S'en est suivie une deuxième sortie en pagne pour la danse. Sur une musique signée Kingoli authentique, les chorégraphies enthousiastes et langoureuses ont permis aux miss de se déchaîner sur scène. Le troisième passage en tenue de plage a extasié le public. A en croire les membres du jury, c'était un impératif afin de valoriser la teinture naturelle qui n'a pas besoin d'être agressée pour être belle.

Après le défilé en tenue de plage, chaque candidate s'est exprimée autour du thème évocateur de cette première édition qui n'était autre que « La dépigmentation ». Ce dernier a été bien défendu par les miss qui jugent inacceptable le fait de recourir à cette pratique aux conséquences fâcheuses pour la santé.

Au fil des sorties, six d'entre elles ont attiré l'attention des membres du jury qui les a soumises au dernier challenge fondé sur la culture générale. Un moment assez stressant marquait le dernier virage pour les candidates.

Après un suspense comble, le jury s'est enfin prononcé. Du haut de son 1m71 sur 49kg, Sandy Mariana Okouya Gombet, élève en première scientifique, a été sacrée Miss bio skin forever 2019. Les places de première et deuxième dauphines ont été respectivement occupées par Ryane Helna Yokah, 19 ans, étudiante en licence II en langue française, et Adriana Marcelline Konda, 16 ans, élève en 1ère A. Par ailleurs, les titres de miss fairplay, charme et élégance, ont été respectivement remportés par Amour Dock, Ninelle Ndinga et Séphora Essombo.

« La compétition était de taille. Toutes les candidates avaient du potentiel et je pense juste avoir été chanceuse. Maintenant que je suis couronnée, je me battrai pour être une très bonne ambassadrice, en dépit de mon jeune âge et de mes occupations personnelles », a dit la miss bio skin forever.

Au terme de la compétition, toutes les onze candidates bénéficient d'un séjour d'une semaine à l'hôtel Saphir. La miss et ses deux dauphines bénéficieront d'une formation en hôtesse d'accueil octroyée par la société Sim Aerospace.

Courant son mandat, la miss bio skin forever sera l'ambassadrice de la marque et bénéficiera, entre autres, d'une formation en développement personnel, de voyages aller-retour à Pointe-Noire, au Gabon et à Dubaï. La première dauphine jouira d'une formation de deux mois en anglais, d'une séance de massage à la beauté chinoise et d'un voyage à Dubaï. Quant à la deuxième, elle recevra également une séance de soin à la beauté chinoise.