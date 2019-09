Tunisie: Natation-13e championnat d'Afrique - "Rafler le plus de médailles dans les différentes spécialités" (président FTN)

Tunis — La 13e édition du championnat d'Afrique de Natation juniors (filles et garçons) qui se tiendra à Tunis du 11 au 15 du mois en cours, a été l'objet lundi, d'une conférence de presse au siège de la Fédération tunisienne de natation (FTN).

A cette occasion, le président de la FTN, Hedi Ben Hassan a souligné la participation record enregistrée en prévision de ce rendez-vous continental, avec pas moins de 350 nageurs et autres accompagnateurs, représentants de 34 pays .

Pour Ben Hassan, la compétition se jouera entre l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Zimbabwe, l'Algérie et le Maroc, avec d'éventuelles surprises de certains autres pays comme le Kenya ou encore la Zambie.

Et d'ajouter: "La Tunisie y sera représentée par 29 nageurs (15 garçons et 14 filles), avec pour principal objectif; rafler le maximum de médailles dans les différentes spécialités, notamment, les épreuves de longues distances (400, 800 et 1500m) et finir parmi les premiers au classement général".

"Ce genre de compétitions permettent de mieux évaluer les aptitudes des nageurs tunisiens et de définir leur positionnement à l'échelle mondiale pour définir les prochaines stratégies en matière de formation et préparer des champions capables de briller lors des grandes compétitions internationales comme l'a déjà fait Oussama Mallouli", a-t-il fait remarquer.

Selon Hedi Ben Hassan, les efforts de la FTN commencent déjà à payer après la qualification du nageur Ayoub Hafnaoui (16 ans) pour les JO de Tokyo, qui avait terminé 4e du 800m nage libre au championnat du monde juniors de Budapest.

Le bureau exécutif de la Confédération africaine de natation tiendra, en marge du championnat d'Afrique de Tunis, une série de réunions pour examiner un ensemble de questions inhérentes notamment, l'identité du pays qui abritera la 14e édition de la compétition et fixer les dates des prochains rendez-vous sur le continent.

Pour sa part, le directeur technique de la FTN, Nasreddine Kawel a noté que 72 épreuves figurent au programme du championnat d'Afrique juniors et ce, en individuel et en équipe, outre les épreuves de nage libre (5 km) prévues le 15 septembre à Bizerte et auxquelles participeront 4 nageurs tunisiens.

Aux dires du directeur technique, les préparatifs pour ce rendez-vous continental ont démarré depuis trois ans, à travers l'organisation d'une série de stages et de meetings, ayant permis de ne retenir que les meilleurs éléments et d'espérer voir les jeunes nageurs tunisiens réalisé de probants résultats.