Congo-Brazzaville: Donation - Du matériel didactique au profit des élèves du Congo

En marge de sa mission d'enseignement en qualité de professeur associé à Sciences Po Reims et à l'Ecole nationale d'administration publique (Enap), Brice Arsène Mankou, élu local de la ville de Lens, en France, a été reçu par plusieurs parlementaires de la province du Québec, rassemblés au sein de la Fondation des parlementaires du Québec. Le Franco-Congolais s'est vu remettre un lot inattendu de fournitures scolaires pour les élèves congolais contenant six mille dictionnaires français, deux cents ordinateurs, des crayons, des stylos et des ouvrages de français et anglais.

Des démarches administratives ont immédiatement été engagées auprès du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour acheminer au Congo le lot de matériel encore entreposé au Canada.

Outre l'obtention de ce matériel, le bureau des parlementaires québécois a élevé Brice Arsène Mankou à la tête de l'Observatoire d'éthique des politiques en Afrique. Entre autres missions, avec l'appui des experts de l'Enap du Canada, il animera le module destiné à renforcer les capacités des jeunes députés et sénateurs. Les lauréats pourront se rendre ensuite à Brazzaville pour recevoir le prestigieux diplôme canadien de l'Enap en éthique et administration publique.

Ce programme est prévu en août 2020 au Québec, au Canada.

Lors de sa mission d'enseignement de cet été 2019, le sociologue a d'ores et déjà dispensé des enseignements de sociologie portant sur les cours suivants : « L'Etat en Afrique », « Le défi des gouvernements ouverts en Afrique », « L'éthique sociale et le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le processus du e.gouvernement dans le continent ».