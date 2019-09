Algérie: Plus de 52 quintaux de kif traité saisis à bord d'un voilier au large d'Oran

- Une quantité de kif traité s'élevant à 52,95 quintaux a été saisie par des unités relevant des Forces navales à bord d'un voilier battant pavillon allemand et ayant subi une panne technique au nord du Cap Falcon (wilaya d'Oran), indique mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"En exécution des instructions émanant de Monsieur le Général de Corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire portant sur la nécessité de booster la vigilance et les efforts de la protection et la sécurisation des eaux territoriales de notre pays, et suite à l'opération de recherche et de sauvetage menée par des unités relevant de nos Forces navales à savoir le bâtiment d'escorte Mourad Raïs 901, vedette SAR 224 et l'hélicoptère SAR LS-16, permettant, hier 10 septembre 2019, de porter secours et assistance à trois (3) personnes de nationalités étrangères qui étaient à bord d'un voilier battant pavillon allemand et ayant subi une panne technique à 15 miles nautiques au nord du Cap Falcon, wilaya d'Oran (2e Région militaire), et après avoir effectué les procédures réglementaires en vigueur et suite au remorquage dudit voilier au port d'Arzew et sa fouille par des Garde-côtes, une grande quantité de kif traité s'élevant à 52 quintaux et 95 kilogrammes a été découverte et saisie", précise la même source.

L'enquête avec les concernés "est toujours en cours pour cerner tous les détails de cette opération", précise le communiqué.

Le MDN affirme que "ces résultats de qualité, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays, vient s'ajouter aux multiples opérations ayant permis de déjouer l'introduction et le colportage de ces poisons, et réitèrent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanentes qui caractérisent l'ensemble des Forces de l'ANP dans sa lutte contre la criminalité organisée multiforme", conclut le communiqué.