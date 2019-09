Algérie: Réunion du comité conjoint de la FIFA et la CAF - Plusieurs sujets abordés au Caire

Le Caire — Plusieurs sujets entre autres la transparence de toutes les opérations de la CAF ont été abordés lors de la première réunion du comité conjoint de la FIFA et la CAF réforme taskforce au Caire, tenue mardi au siège de l'instance africaine.

Les principaux sujets de discussion ont porté sur l'audit, la transparence de toutes les opérations de la CAF, la nécessité de respecter des normes de conformité plus strictes, l'organisation efficace et professionnelle des compétitions, la croissance et le développement du football africain, ainsi que la promotion et le soutien aux 54 associations membres de la CAF, précise la même source.

La réunion a également porté sur la sécurité et la sûreté du football, la gouvernance du football africain et la génération de revenus pour les compétitions et les événements du continent.

Entre-temps, la direction de la CAF et de la FIFA poursuivront leurs activités et rencontrant ce mercredi les présidents des clubs africains les mieux classés pour échanger sur l'amélioration des compétitions interclubs continentales.

S'exprimant lors de la réunion, le président de la CAF, a remercié les membres du groupe de travail d'avoir accepté d'aider la CAF à accélérer son programme de réformes, en dépit de leurs multiples obligations.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu'il soutenait pleinement les travaux du groupe: " Si cette coopération CAF/FIFA réussissait, le football africain susciterait encore plus de convoitise.

Vous, membres du groupe de travail, constituez la base sur laquelle sera construit l'avenir du football africain. Nous comptons sur votre soutien, votre passion et votre innovation. "

Les membres du groupe de travail sont: Abdoulaye Diop (Mali), Hossam El Shafei (Egypte), Janet Katisya (Kenya), Martin Ngoga (Rwanda) et Anin Yeboah (Ghana).