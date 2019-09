Algérie: Deux narcotrafiquants arrêtés et près de 20 kg de kif traité saisis à Mascara, Tébessa et Tamanrasset

Alger — Deux narcotrafiquants ont été arrêtés mardi à Mascara et Tébessa par les services de sécurité qui ont saisi respectivement 13,5 kg et 1,77 kg de kif traité, alors qu'une quantité de 4,32 kg de la même substance a été saisie à Tamanrasset, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté, le 10 septembre 2019 à Mascara (2ème Région militaire), un narcotrafiquant et saisi 13,5 kilogrammes de kif traité, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi 4,32 kilogrammes de la même substance à Tamanrasset (6ème RM). De même, des éléments de la

Gendarmerie nationale ont saisi une autre quantité de kif traité s'élevant à 1,77 kilogrammes détenue par un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique à Tébessa (5ème RM)", précise la même source.

Par ailleurs, un détachement combiné de l'ANP "a appréhendé, à Adrar (3ème RM), un contrebandier à bord d'un camion chargé de 21,73 tonnes de denrées alimentaires et 1.500 litres de carburant", alors que d'autres détachements de l'ANP "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Djanet (4ème RM), Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), huit (08) individus et saisi 2 détecteur de métaux, 9.200 litres de carburant et 932 grammes de mercure, ainsi qu'un camion et un véhicule tout-terrain".

D'autre part, un détachement de l'ANP "a arrêté 37 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ghardaïa (4ème RM)".