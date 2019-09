Angola: Portugal - L'Université de Porto crée la Cathédrale Agostinho Neto

Lisbonne — La Fondation Agostinho Neto et la Faculté des lettres de l'Université de Porto ont signé mardi un protocole officialisant la création de la Cathédrale Agostinho Neto.

Avec la création de la Cathédrale Agostinho Neto à la Faculté des lettres de Porto, la littérature angolaise sera mieux abordée et comprise par les étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur, pour la plupart des Africains de pays lusophones.

Le protocole a été signé par la présidente de la Fondation Agostinho Neto, Maria Eugénia Neto, et par la directrice de la Faculté des lettres de l'Université de Porto, Fernanda Ribeiro. La signature du protocole fait partie du programme de la semaine du Héros national qui a réuni à Porto durant deux jours, des intellectuels et des hommes de lettres de différents pays lusophones, en un colloque intitulé «Agostinho Neto et les Prix Camões Africain».

Organisé par la Faculté des lettres de l'Université de Porto, avec la collaboration de la Fondation Agostinho Neto, ce colloque a rassemblé des intellectuels angolais tels que Luís Kandjimbo, José Luís Mendonça, Antonio Kino, David Kapelenguela et Conceição Cristóvão. Durant deux jours, outre l'œuvre poétique d'Agostinho Neto, les trajectoires littéraires de Luandino Vieira, Pepetela, Mia Couto et José Craverinha ont également été abordées. Ces écrivains de langue portugaise ont été distingués, chacun à son tour, avec l'attribution du Prix Camões. Le dernier jour du débat, les œuvres littéraires «" Alumbu "de Luís Kandjimbo et" Farrapos de Memoria "ont été présentées, un livre posthume d'Antero Abreu.