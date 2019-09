Angola: LS Productions lance quatre nouveaux albums sur le marche

Luanda — Les musiciens Johnny Berry, Claudio Fenix, Dj Omix et Cage One procèdent samedi et dimanche, à la Place d'Indépendance, à Luanda, au lancement de leurs plus récents albums, sous l'égide de LS Produtions.

Il s'agit des albums "V.O.B.", de Johnny Berry, "Vivendo Sonhos" de Claudio Fenix, " A Tempo", "Dj Omix" et "Angolan Best Rapper Album" de Cage One.

Les trois premiers albums marquent les débuts de leurs auteurs sur le marché national de la musique, tandis que Cage One lance son cinquième album.

Outre la Place d'Indépendance, les quatre seront également le dimanche (15), à la Maison de la jeunesse, à Viana et à Belas Shopping.