Ile Maurice: Inauguration d'un Traffic Center - Petit tour in the bus

C'était lors de l'inauguration du Pointe-aux-Sables Traffic Center à Pointe-aux-Sables, il y a quelques heures, en ce mercredi 11 septembre. Il a fallu pas moins de trois ministres - Nando Bodha, Ivan Collendavelloo et Alain Wong - une PPS, en l'occurrence Marie-Claire Monty, sans oublier le chairperson du conseil de district de Rivière-Noire, Steeve Magdelaine, pour découper des rubans, prononcer des discours, rassurer les travailleurs du transport par rapport à l'arrivée du métro et last but not least, dévoiler une plaque commémorative à cette occasion.

Certains, à l'instar d'Ivan Collendavelloo, en ont ensuite profité pour aller faire un petit tour dans le bus...