Ile Maurice: Soupçonnant une trahison, elle se venge de sa «rivale» sur Facebook

La présumée «rivale», une jeune femme de 25 ans habitant Plaine-Verte, s'est rendue au poste de police de sa localité, lundi 9 septembre, pour dénoncer l'épouse de 31 ans, qui habite, elle, Vallée-Pitot. La présumée victime, qui nie entretenir des relations de quelque nature que ce soit avec l'époux de sa «harceleuse», a déclaré que cette situation lui cause préjudice et que l'intention de la femme serait de provoquer une rupture entre son fiancé et elle. L'habitante de Plaine-Verte a porté plainte pour infraction à l'Information and Communication Technologies Act.

