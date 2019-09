Seychelles: Le tourisme, l'art et l'environnement, la capitale des Seychelles explore des relations de jumelage avec une ville en Chine

Les échanges culturels, touristiques et artistiques sont des domaines possibles de coopération entre les Seychelles et la province chinoise du Liaoning, a déclaré le maire de la capitale de l'île, après le lancement des discussions en vue de l'établissement d'une relation sœur entre villes jumelées.

Un mémorandum d'accord (MoU) entre Victoria et la ville de Shenyang, capitale de la province du Liaoning, permettra aux deux villes d'identifier des activités susceptibles de générer de nouvelles initiatives pour renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les Seychelles et la Chine.

Le maire de Victoria, David Andre, a exprimé ces intérêts mercredi lors de discussions avec une délégation du Congrès populaire provincial du Liaoning dans la région du nord-est de la Chine.

«Alors que le monde devient de plus en plus petit, il est très important que les nations et les peuples du monde se rapprochent pour pouvoir contribuer de toutes les manières possibles à l'amélioration de la planète», a déclaré M. André.

Le maire de Victoria, David Andre, a exprimé ces intérêts mercredi lors de discussions avec une délégation de la province du Liaoning.(Joena Meme) Photo License: CC-BY

Il a ajouté que, bien que les Seychelles soient un très petit pays par rapport à la Chine, "vous apprécierez ce que nous pouvons contribuer ensemble pour faire en sorte que beaucoup de bonnes choses se passent entre les deux pays et leurs peuples".

M. André a déclaré que dans l'espoir d'apprendre les uns des autres, il souhaitait une coopération entre les deux villes dans les domaines du sport, de l'art, de la culture et du tourisme.

«Dans le contexte du tourisme, j'espère que vous pourrez découvrir ce que les Seychelles ont à offrir pour que davantage de visiteurs de votre ville, province et pays puissent venir visiter notre magnifique paradis», a-t-il déclaré.

Le chef de la délégation de la province de Liaoning, Zhang Tiemin, a déclaré que l'objectif principal de la visite aux Seychelles est d'améliorer la compréhension mutuelle et la communication.

«Le Liaoning et les Seychelles devraient renforcer leur coopération par le biais d'échanges, et la principale communication entre les pays se fait par le biais des personnes. Les Seychelles attachent une grande importance à la protection de l'environnement et des personnes, ce qui a laissé une impression clé sur tous les membres », a déclaré M. Tiemin.

Il a ajouté que "la coopération entre les deux parties, le développement de l'industrie en relation avec la vie des personnes, l'autre étant la coopération énergétique, le tourisme, l'éducation et le développement écologique sont les domaines dans lesquels nous pouvons mener des échanges et une coopération."

La délégation étrangère a exprimé son intérêt de connaître certaines des régulations attirant les investissements étrangers aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental. L'information sera transmise aux entrepreneurs de la province.

Les informations recueillies au cours de la réunion seront transmises au gouvernement municipal de Shenyang et aux entrepreneurs afin de «voir ce que nous pouvons faire ensuite».