Algérie: La coopération sportive algéro-hongroise en discussion au siège du comité olympique algérien

Alger — Le renforcement de la coopération algéro-hongroise dans le domaine sportif a été au centre des entretiens, mercredi à Alger, entre le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) et président de l'association des Comités nationaux olympiques d'Afrique, Mustapha Berraf et l'ambassadrice de la république de Hongrie à Alger, Helga Katalin Pritz, indique l'instance olympique algérienne dans un communiqué.

Les discussions tenues au siège du COA "ont porté sur le stage sportif initié par le Comité Olympique et Sportif Algérien avec son homologue hongrois et la précieuse aide des services de l'ambassade de Hongrie en Algérie", précise le communiqué, ajoutant qu'"il s'est agi, également, de renforcer la coopération par l'envoi d'entraineurs de haut niveau pour certaines fédérations ayant exprimé le vœu".S'inscrivant dans le cadre de la "préparation des équipes nationales pour l'échéance 2020 - 2024 et afin de promouvoir aussi le sport féminin, ce stage sportif a concerné nos équipes nationales féminines de jeunes catégories", poursuit le COA.

La chef de cette mission, Nacéra Zaaboub a dressé, lors de cet entretien, "un compte rendu très éloquent sur ce stage de 15 jours (14-28 août 2019) et qui a réuni 76 athlètes, accompagnées de 10 entraineurs dans 10 disciplines (athlétisme, gymnastique, natation, handball, basketball, lutte associée, escrime, taekwondo, volleyball et judo)", souligne le document.

Le stage s'est déroulé dans le centre olympique hongrois de Tata à 165 Km de Budapest et a été ponctué par des compétitions amicales avec les homologues hongrois.

Le Comité Olympique et Sportif Algérien a exprimé sa "totale satisfaction des résultats obtenus pour cette opération bilatérale avec son homologue le Comité Olympique Hongrois et a confirmé sa volonté de multiplier les relations et les échanges sportifs".