Algérie: Le pays obtient un siège au Bureau exécutif de l'OMT pour un mandat de quatre ans

Alger — L'Algérie a obtenu un siège au Bureau exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour un mandat de quatre (4) ans et un poste à la commission du tourisme et du développement durable, lors des travaux de la 23e session de l'Assemblée générale de l'OMT qui se tient du 9 au 15 septembre à Saint-Pétersbourg (Russie), a indiqué mercredi un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

L'Algérie siègera ainsi aux côtés de six (6) pays africains au Bureau exécutif de l'OMT pour un mandat de quatre (4) ans, a ajouté le communiqué, précisant que le choix de l'Algérie à ce poste "consacre le rôle majeur de l'Algérie en Afrique et traduit la profondeur et la solidité de ses relations avec les Etats arabes et africains".

Une délégation du ministère du Tourisme à la 23e Assemblée générale de l'OMT en Russie

Ce poste permettra à l'Algérie "de défendre les intérêts du continent, de se rapprocher des décideurs et des acteurs du tourisme mondial, d'intervenir dans les fora internationaux organisés par l'OMT et de promouvoir la destination touristique Algérie", a souligné la même source.

L'Assemblée générale a été marquée par une conférence sur le tourisme médical et sanitaire, un sommet de haut niveau sur l'innovation et le développement durable dans le tourisme et un débat général sur l'éducation et l'emploi dans le secteur du tourisme.

Par ailleurs, la délégation algérienne, conduite par l'ambassadeur d'Algérie en Russie, se rendra à Moscou pour prendre part aux travaux du Forum mondial sur les stratégies de développement du tourisme dans les grandes villes, qui sera organisé par la Fédération de Russie après l'Assemblée générale de l'OMT, a conclu le communiqué.