Cote d'Ivoire/Egypte: CAN U23 - Voici le challenge des éléphants espoirs en Egypte

La sélection ivoirienne olympique s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie au détriment de la Guinée le mardi 10 septembre 2019.

Battus (0-1) à domicile lors de la manche aller à Abidjan, les Éléphants Espoirs ont renversé la valeur en dominant le syli national Espoirs à Conakry (2-1).

Avec un mental fort et un renouvellement tactique, Christian Kouamé, Traoré Junior, Chester Ismail se sont ouvert la route pour la CAN 2019 en novembre 2019.

«Nous avons constaté que certains de nos joueurs ont trainé les pas à Abidjan. Il fallait donc fouetter l'orgueil des joueurs. Nous avons procédé à des réglages, densifier le milieu de terrain parce que la Guinée a de très bons joueurs dans l’entre jeu.

Ces joueurs à qui nous avons fait confiance nous permettent d'avoir le sourire. Le mérite revient aux joueurs qui ont accepté de laver l'affront.

Le travail était au plan mental. Avant de venir à Conakry, mes joueurs étaient gonflés à bloc. La défaite d'Abidjan a été une grande déception. Ils n'ont pas supporté les critiques.

Ils avaient mal. Il fallait tout mettre en œuvre pour se qualifier à la CAN en Égypte », a expliqué le sélectionneur Haidara Souhalio sur le site de la FIF au terme de la rencontre.

En plus de la Côte d'Ivoire et du pays organisateur, le Mali, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Cameroun et le Nigeria sont du rendez-vous de l'Égypte . Tous ont composté leur billet qualificatif pour cette compétition à la phase de finale des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo.

L'objectif de la Côte d'Ivoire à cette CAN est donc clair : arracher une des places qualificatives pour les JO. « Nous allons nous battre pour se qualifier pour la CAN et surtout travailler après la qualification pour arracher une place qualificative pour les JO. Le challenge pour nous ce sont les JO 2020.

Ce sera un gros challenge, mais pas impossible à réaliser. Mais nous venons nous qualifier pour parler de la suite », avait déclaré Haidara Souhalio en conférence de presse le samedi 7 septembre 2019.

Dans les jours à venir, les Éléphants Espoirs connaîtront leurs adversaires.