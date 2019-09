Tunisie: Présidentielle 2019 - Hatem Boulabiar à l'Ariana s'engage à établir une nouvelle politique étrangère

Ariana — Le candidat indépendant à l'élection présidentielle anticipée, Hatem Boulabiar a indiqué qu'il œuvrera, une fois élu, à mettre en place une nouvelle politique étrangère au service des intérêts économiques de la Tunisie.

Il a promis de s'engager à consolider la diplomatie économique avec les pays arabes et maghrébins ainsi qu'avec l'Union Européenne et à créer un environnement propice à l'investissement.

Visitant, mardi, plusieurs cités de la ville de l'Ariana, il a critiqué la non-cohésion et la désharmonie entre les différents appareils de l'Etat, ce qui a conduit, a-t-il dit, à l'absence de programmes et plans efficients capables de sortir le pays de sa crise économique et d'améliorer les conditions de vie des citoyens.

Boulabiar a souligné qu'il est temps d'établir une vision politique et économique claire fondée sur l'encouragement des compétences tunisiennes, promettant d'œuvrer pour chercher des fonds et investissements étrangers en vue de financer des programmes et projets capables de créer des richesses et des emplois.

Lors de sa campagne électorale à l'Ariana, le candidat s'est rendu à de nombreux quartiers populaires à Borj Louzir, Mostakbel et Nozeha où il a parlé à des familles endommagées par les pluies diluviennes qui se sont abattues mardi après-midi.