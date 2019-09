Cote d'Ivoire: "Enterprise Ressource planning" - L'Agence Côte d'Ivoire PME sensibilise les directeurs généraux des entreprises

L'Agence Côte d'Ivoire Pme a ouvert une masterclass sur le Smart management pour sensibiliser les directeurs généraux d'entreprises, les gérants de startup, les décideurs en entreprise, les responsables IT.

Cette session de formation, organisée le 10 septembre 2019, à l'incubateur public Dream Factory, à Abidjan-Cocody-Palmeraie, porte sur l'intérêt pour les entreprises de s'approprier les outils de systèmes intégrés tels que Erp (Enterprise Ressource planning).

Cela vise à leur permettre de gerer l'ensemble des processus d'une entreprise. « Les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés quand elles sont en croissance, c'est leur capacité à bâtir des outils de gestion qui puissent soutenir leur processus d'affaires afin de les accompagner vers leur vision et leur ambition », a relevé Ismaïla Cissé, directeur de l'accompagnement-conseil et du climat des affaires à l'Agence Côte d'Ivoire PME.

Et d'ajouter : « Nous organisons ces activités pour sensibiliser les Pme sur l'importance de pouvoir migrer sur les outils de gestion intégrés Erp. Et faire le choix des outils de gestion en conformité avec leur situation.

Cette formation va leur permettre d'avoir une vue sur les différents types d'outils dans l'écosystème des systèmes de gestion intégré », a expliqué, le représentant de Salimou Bamba, directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Pme. D'où, selon lui, la nécessité de maitriser les Erp et de les intégrer dans leurs systèmes de gestion, afin d'optimiser les informations de leurs entreprises.

Il faut souligner que les entreprises associées à cette formation sont dans une phase de croissance. Dans leur sélection, l'Agence a pris en compte le critère de compétitivité et l'évolution de leurs chiffres d'affaires ces dernières années.

Cette session organisée en partenariat avec les structures Cpai Tech et TransNumerik vise surtout à doter les entrepreneurs de rudiments sur les fonctions principales des outils de gestion intégré et une idée précise des Erp les plus utilisés en entreprise. Des outils qui leur permettront d'améliorer les processus de gestion et d'automatiser les différentes tâches.

Selon Martin Turgeon, président de TransNumerik, la transformation numérique commence par un système de gestion intégré. A l'en croire, il est important de comprendre que c'est qu'avec l'intégration de l'information dans leur base de données que les entreprises peuvent maximiser leur performance.

Pour sa part, Mody Oury Barry, président de la Cpai a exprimé la volonté de sa structure de contribuer à la transformation numérique des entreprises en Afrique. Et cela en vue de créer une richesse et aider à concrétiser les opportunités en Afrique qui sont vastes et prometteuses.

M. Cissé a rappelé que l'Agence Côte d'Ivoire Pme se positionne comme l'agence qui a pour vocation de procéder à la migration d'une masse critique de Pme vers la compétitivité. « C'est l'une des missions que l'Etat de Côte d'Ivoire nous a confié .

Nous pensons que cette formation est utile aux entreprises puisqu'elle peut leur permettre de soutenir leurs ambitions nobles de croissance et de compétitivité », a-t-il soutenu.

La formation d'aujourd'hui est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire Pme adressé à un type de Pme en prenant en compte le critère de la compétitivité et l'évolution de leurs chiffres d'affaires ces dernières années. Et de préciser : « Ce sont 60 Pme qui participent à la formation. C'est une succession de formation. Aujourd'hui vous avez une session, vous en aurez d'autres... »