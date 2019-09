Burkina Faso: 100 entreprises les plus dynamiques - La « palme de l'innovation » aux meilleurs

Selon le DG de Eco finance entreprises, le top 100 vise à magnifier l'excellence, le dynamisme et l'innovation des entreprises.

Le cabinet «Eco finance entreprises» a organisé la soirée de gala des cent entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso, le samedi 7 août 2019 à Ouagadougou. Une vingtaine d'entreprises ont été distinguées.

L'excellence entrepreneuriale a été célébrée, le samedi 7 août 2019 à Ouagadougou, lors de la soirée de gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso.

Organisée par le cabinet Eco finance entreprises, la crème de l'économie burkinabè a été à l'honneur, distinguée suivant quatre critères de sélection : l'expertise de l'entreprise, la capacité d'innovation, la capacité de pénétration du marché et l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'économie.

Dans la centaine d'entreprises sélectionnées, une vingtaine a reçu « la palme du dynamisme et de l'innovation » par secteur d'activité.

La SONABHY a reçu la palme de l'entreprise la plus dynamique dans le secteur de l'hydrocarbure, l'ARCEP dans la télécommunication et pour la qualité de son expertise, la SAPHYTO dans l'agriculture, l'Observateur paalga dans la presse, Fidelis finance dans la finance.

Le groupe EBOMAF a été doublement distingué en tant que groupe le plus dynamique du Burkina et le meilleur dans le BTP en Afrique de l'Ouest ; l'agence AGETEER a reçu la palme des travaux publiques ; le Réseau des caisses populaires, celle des microfinances ; Planor Afrique S.A, celle de l'investisseur le plus dynamique ; la SONAGESS a été distinguée pour son impact dans l'économie ; Coris banque comme la banque la plus dynamique ; Wendkuni bank internationale comme la plus innovante ;

Vingt-une entreprises ont reçu chacune un trophée.

Telecel dans le secteur de la télécommunication pour la qualité de son internet mobil. L'ONEA a reçu la palme de l'entreprise la plus dynamique et la plus innovante ; l'UAB dans le domaine des assurances ; l'IFC, pour son dynamisme dans le secteur du cabinet conseil ; Alink Telecom dans les TIC ; l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP /PME) dans le financement des PME ; Focus digital comme la plus innovante dans la communication digitale et le DG de la SONABHY, Hilaire Kaboré, comme le manager le plus dynamique des entreprises publiques du Burkina Faso.

Selon le DG du cabinet Eco finance entreprises, Djibril Barry, le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso est un évènement majeur qui contribue à une meilleure vulgarisation de l'activité des entreprises, promouvoir l'investissement et la créativité et valoriser l'image des entreprises qui ont révolutionné leur marché grâce à l'innovation.

Pour le Burkina Faso, il a ajouté qu'il s'agit de promouvoir l'économie burkinabè à travers la promotion de ses entreprises afin d'attirer les investisseurs.

M. Barry a poursuivi en indiquant qu'à travers cet évènement, Eco finance entreprises s'oriente dans une démarche de régulation et de promotion des entreprises « en permettant aux autorités étatiques, aux institutions internationales, aux investisseurs et partenaires techniques au développement d'identifier les entreprises les plus dynamiques, les plus performantes et les plus innovantes, ouvrant ainsi une fenêtre sur l'investissement dans la zone de l'Afrique de l'Ouest », a-t-il renchéri. Le Burkina Faso a connu une première édition en 2015.

En rappel, Eco finance entreprises a célébré le dynamisme des entreprises d'autres pays à savoir, le Mali en 2014, le Togo en 2016 et 2019, le Sénégal en 2017, le Bénin en 2015 et 2018, la Guinée en 2018.

Le cabinet est basé au Sénégal depuis plus de 10 ans et œuvre pour l'efficacité et la compétitivité des entreprises. La structure veut également montrer qu'en Afrique, il y a des entreprises performantes capables d'impacter positivement l'économie africaine.