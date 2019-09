Maroc: Le Collaboratif pour la gouvernance des systèmes de santé se dote d'une antenne à Rabat

L'antenne francophone du Collaboratif pour la gouvernance des systèmes de santé, un organe bénéficiant de l'appui technique, normatif et financier de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a été lancée, mardi à Rabat, en présence de nombreux spécialistes et experts issus de différents pays francophones. Lancée conjointement avec l'Observatoire national du développement humain (ONDH), le bureau de l'OMS au Maroc, le département gouvernance et financement des systèmes de santé de l'OMS et le secrétariat global du Collaboratif, l'antenne francophone a pour mission de promouvoir l'accès à la connaissance et au dialogue autour de la gouvernance des systèmes de santé en supprimant la barrière de la langue et de favoriser le partage d'expériences entre des pays francophones.

A cette occasion, le secrétaire général de l'ONDH, Hassan El Mansouri, a passé en revue les problèmes que rencontre le secteur de la santé dans plusieurs pays, notamment ceux du Sud, en relevant que plusieurs de ces problèmes peuvent être résolus si la question de la gouvernance est abordée et étudiée.

"Aujourd'hui, nous construisons un Collaboratif pour les pays francophones. Les pays anglophones ont connu de nombreuses avancées, et nous souhaitons que nos pays francophones profitent de ces connaissances en matière de gouvernance et que les expériences, expertises et outils puissent également leur profiter", a-t-déclaré à la presse.

Pour sa part, la représentante de l'OMS au Maroc, Mme Maryam Bigdeli, a affirmé que "la raison de la création de ce collaboratif francophone n'est autre que de pouvoir adapter certains concepts et certaines pratiques qui se discutent dans le monde anglo-saxon aux pays francophones, afin que ces derniers puissent également participer à ces échanges et débats internationaux avec une meilleure facilité et accessibilité". Intervenant par vidéo-conférence à l'occasion du lancement de l'antenne francophone du Collaboratif, la directrice de la gouvernance et du financement des systèmes de santé à l'OMS, Mme Agnès Soucat a souligné l'importance du Collaboratif dans la gouvernance des systèmes de santé dans les pays francophones.

"La gouvernance, au-delà d'un concept théorique, est un concept concret qui peut mener à des actions et des changements dans le système, perceptibles par les usagers et les bénéficiaires des services de santé", a-t-elle souligné.