Maroc: Parution de l'ouvrage "Logistique internationale - Management des opérations d'import et d'export"

"Logistique internationale: Management des opérations d'import et d'export" est l'intitulé de l'ouvrage que viennent de publier les chercheurs Younes Boumaaz et Amine Dafir aux éditions El Maarif Al Jadida.

Destiné aux professionnels, étudiants et chercheurs des grandes écoles et universités, l'ouvrage de 272 pages vise à démystifier les outils, méthodes, démarches et recommandations indispensables tout au long d'une opération d'import et d'export.

Dans cet ouvrage organisé en six chapitres, chaque aspect de la thématique est traité sur trois à six pages, avec le contexte d'utilisation, des conseils méthodologiques, des schémas visuels, les avantages et précautions à prendre et, pour certains, un approfondissement et un cas d'entreprise commenté, rapporte la MAP.

Pour ses auteurs, l'objectif de cette publication est de décrire les instruments et les outils nécessaires pour conduire une opération d'import et d'export de manière professionnelle et efficace et d'identifier le circuit et le mode de transport à l'international tout en maîtrisant les étapes d'internationalisation des entreprises. Dans cet ouvrage, le management des opérations d'import et d'export est présenté selon quatre perspectives, à savoir la prise de décision par l'entreprise de s'internationaliser et la gestion de la fonction "achats" à l'international; l'identification du circuit et du mode de transport à l'international et l'adaptation d'une bonne stratégie de transport aux besoins et contraintes de l'entreprise; la maîtrise des étapes de la procédure d'importation et d'exportation et l'intégration des moyens et techniques de paiement à l'international à la stratégie de l'entreprise.

Amine Dafir est enseignant chercheur à l'Université Hassan II Casablanca. Il est docteur en économie internationale à l'Université Mohamed V Rabat. Pour sa part, Younes Boumaaz, est chercheur en économie internationale. Ses travaux actuels portent sur le management, le commerce international, la logistique et le supply chain management.