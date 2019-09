Sénégal: Senelec - Première édition des Journées sociales et environnementales

La première édition des Journées sociales et environnementales de Senelec a été lancée hier, mercredi 11 septembre, à Dakar et ce jusqu'au 22 septembre courant. Une initiative à pérenniser annuellement, souhaite vivement le Directeur général de Senelec qui appelle à cultiver le vivre ensemble et la citoyenneté.

Le Directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec), Pape Demba Biteye, a invité ses collaborateurs à cultiver le vivre ensemble et l'esprit citoyen aux fins de propulser Senelec dans une démarche de qualité.

Il procédait hier, mercredi 11 septembre 2019, au lancement de la première édition des Journées sociales et environnementales de Senelec, rythmées par des activités au nombre desquelles le don de sang, la campagne préventive sur le cancer à l'intention des épouses des collaborateurs.

Il y a aussi la journée de l'environnement avec le reboisement et désencombrement, la journée portes-ouvertes sur les métiers de Senelec, la cérémonie de remise de de trophées aux «meilleurs Sénélecois 2018» et de médailles aux «anciens»...

Ces Journées sociales et environnementales sont programmées du 11 au 22 septembre, à Dakar. Dans son mot, le Directeur général de Senelec a rappelé aux siens l'élan de solidarité qui valorise le personnel ainsi que l'environnement.

«Je tiens à féliciter les directeurs ainspui constant dans toute activité qui valorise le personnel et notre environnement», a-t-il magnifié.

Justifiant la pertinence de ces journées, M. Biteye a relevé qu'«une nouvelle identité visuelle a été créée en 2018 pour matérialiser le changement qui était en train d'être opéré depuis 2016, avec la mise en place du Plan stratégique 2016-2020 dénommé "Plan Yessal"».

Evoquant les enjeux et intérêts de l'identité visuelle de la Senelec qui a changé de logo récemment, il fait savoir que «cette première édition des Journées sociales et environnementales sera articulée autour de concepts forts que sont le partage, la solidarité, la reconnaissance, le mérite, l'excellence, la promotion du bien-être à travers le sport et des valeurs à promouvoir à savoir le respect du client, l'esprit d'équipe, l'équité, l'excellence, l'intégrité, la responsabilité et l'engagement».

Enfin, le Pape Demba Biteye a vivement souhaité la pérennisation d'une telle initiative qui devrait s'être rééditer annuellement.