Afrique: Amical France-Algérie - Belmadi en parle encore

La date de 2020 est évoquée, et plus précisément le mois d'octobre, pour le match amical qui opposera la France à l'Algérie. Le président de la Fédération française de football avait fait part de son envie de voir cette rencontre se jouer, tout comme l'entraîneur des Fennecs, Djamel Belmadi. Ce dernier est revenu sur le sujet au micro de RMC.

« Déjà par l'adversaire : deux fois champions du monde, on ne va pas faire la fine bouche ! C'est sûr que d'un point de vue sportif, l'intérêt est là, c'est l'intérêt numéro 1. Et par l'histoire du pays... Si cela peut arranger un peu les choses et assainir les relations. On m'a posé la question et je l'ai dit, je lève les deux mains pour ça. On sait ce que le sport est capable de faire, notamment le football. C'est à cela qu'on aspire », a-t-il déclaré.