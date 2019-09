Congo-Kinshasa: Actions humanitaires et solidarité nationale - Bernard Biando s'en va, voici Steve Mbikayi !

Steve Mbikayi Mabuluki a pris officiellement possession de bureaux du ministère des actions humanitaires et solidarité nationale, au cœur de la commune de la Gombe. Le coordonateur du parti travailliste "PT" remplace à ce poste Bernard Biando.

La cérémonie de remise-reprise a eu en début de semaine. Dans la foulée, les militants du parti travailliste ont accompagné, tout en tambourinant, le nouveau locataire du ministère des actions humanitaires et solidarité nationale, Steve Mbikayi.

A huit-clos, le Ministre sortant et l'entrant se sont entretenus durant de longues minutes, en guise de prise de contact. Ils ont ensuite passé à l'étape de la cérémonie traditionnelle d échanges de signature, laquelle séance s'est soldée à la grande satisfaction de tous les deux camps.

Il sied de signaler qu'avec sa gestion de la chose publique et sa rigueur dans l'exécution des tâches, Steve Mbikayi pourra, sans aucun doute, mouiller le maillot pour répondre aux attentes de la population dans le ministère des actions humanitaires et solidarité nationale qui, d'ailleurs, corrobore à l'idéologie du parti travailliste, à savoir le solidarisme africain.

Qui est Steve Mbikayi ?

Il est né à KASANSA, le 23 janvier 1964. Dans la Province du Kasaï Occidental. Ingénieur en Mécanique de Production, titre obtenu (Licence) à l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées (ISTA, 2002), auparavant, il était diplômé́ de l'Ecole nationale des métiers spécialisés (A2 en Electronique).

Steve MBIKAYI a œuvré sur le plan professionnel à la Société Congolaise des Transports et Ports (SCPT) ex-ONATRA notamment, comme Technicien de maintenance (1988 à 1993), Chef de service gestion de la maintenance (1993 à 1998), Sous Directeur de formation (1998 à 2003), Directeur de Département (2006 à 2011). Dans sa carrière à la SCPT ex- ONATRA, Steve MBIKAYI y a été́ l'un des ténors du combat syndical. Il créa ainsi le syndicat des travailleurs groupe ONATRA « SYNAGON » (1994 à 1996) et le Syndicat «Solidarité́» (1996 à 2005) dont il était Président National.

L'Honorable MBIKAYI Steve est également un Promoteur dans le secteur de l'éducation et de la formation. Ainsi, il a initié, depuis 2005, le Lycée Carnot, et plus tôt en 1997, l'Ecole Internationale Bilingue le Cartésien (Ecoles basées à Kinshasa) dont il est Président de Conseil d'Administration. Operateur politique, il a été́ Député National sous la Transition (2003 à 2005) membre de la commission économique et financière. Député National élu de la Tshangu à Kinshasa en 2011, Puis de Mont-Amba en 2018, il est Président National du Parti travailliste (PT) qu'il fonde en 2008. Il est l'initiateur de deux Projets de lois : Contre l'Homosexualité́ en RDC et la seconde, contre le Tribalisme et la discrimination sous toutes ses formes en RDC. Il est propriétaire des Etablissements du Groupe Cartésien et ancien ministre de l'ESU.