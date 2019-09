Congo-Kinshasa: Concours "2 syllabes" à Masina - Jeru Matungulu satisfait du déroulement de la deuxième édition

C'en était fini officiellement avec la seconde édition du concours de conjugaison et de dictée dénommé "2 syllabes", qu'a organisé le staff Lumière, en synergie avec la Fondation Yala Adèle. Ayant débuté le 4 août pour se clôturer le 1er septembre 2019, tout juste à la veille de la rentrée scolaire, ce jeu concours a considérablement éveillé les esprits de ces jeunes gens.

Il regroupait essentiellement les jeunes dont l'âge varie entre 9 et 15 ans, du quartier "Boba", commune de Masina. Le jury, après consultation à huit clos, a déclaré gagnante une jeune fille au nom de Maboko Ndibel, ayant réussi avec la mention dix sept sur vingt.

L'initiateur et coordonnateur de ce concours, l'ingénieur Jeru Matungulu n'avait pas manqué de faire un état des lieux de cette deuxième édition qui avait apporté une réforme comparativement à celle qui avait eu lieu l'année antérieure. «Nous sommes très contents de pouvoir atterrir en douceur dans cette nouvelle édition. Certes, le staff Lumière n'a pas bénéficié de l'appui extérieur sur le plan financier comme on l'avait souhaité pour redonner une belle image à ce projet», a précisé Jeru matungulu. Par la suite, il a remercié son partenaire "la Fondation Yala Adèle", pour son soutien indéfectible. « Nous saluons infiniment l'appui de notre unique partenaire "la fondation Yala Adèle", pour son soutien physique, matériel, et financier du début jusqu'à la fin de cette seconde édition", a-t-il congratulé.

Pour cette seconde édition du jeu, deux notions ont été prises en compte. D'un coté "la conjugaison" et, de l'autre, " la dictée". Ainsi, le jury, composé de deux membres, l'enseignante Sophie Kangombo de l'école maman wa Boboto et Monsieur Eugene Kangombo, a travaillé en synergie avec le speaker de cette finale, Egide Ombum. A noter que les prix, composés de fournitures scolaires, ont été remis à tous les candidats selon le classement. Parmi les dix-neuf candidats, seule la candidate Maria Maboko Ndibel était récompensée au prix de vainqueur de cette édition 2019.

Il sied de signaler que le concours de" conjugaison" et de "dictée" est en sa deuxième édition. Il a enregistré dans la phase sélective et préparatoire 50 candidats, dont 20 qualifiés en finale. Après plus de 30 minutes de correction, le jury nommé par les organisateurs de ce jeu avait pris les décisions selon l'ordre de pourcentage.