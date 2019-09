Congo-Kinshasa: Après l'album «Ya Yesu Erataka Te» - Frère Nzego Trésor signe son retour ce dimanche 15 septembre 2019 avec «Déchire les cieux»

Depuis la sortie de son tout premier album chrétien «Ya Yesu Erataka Te», collègues artistes, peuple de Dieu et journalistes avertis ont cru que le Frère Nzego Trésor a abandonné définitivement la musique chrétienne, parce qu'ils supposaient que l'artiste n'avait plus des cartouches divines pour édifier les enfants de Dieu.

Mais, Nzego Trésor veut, aujourd'hui, prouver le contraire à travers son nouvel album consacré à la vision de Dieu pour son peuple à savoir : «Déchire les cieux», titre de l'opus d'une nouvelle inspiration qui sera mis à la disposition du public chrétien ce dimanche 15 septembre 2019. Par cet album, cet artiste musicien chrétien, ancien de l'INA et fonctionnaire international de son état, veut prouver que le don et l'appel de Dieu sont irrévocables.

Voilà la raison de la conférence de presse tenue par ce musicien de la musique chrétienne congolaise devant les chevaliers de la plume et de micro, à l'espace culturel "Palm Beach", situé à quelques encablures de la gare centrale, dans la commune de la Gombe. Comme toute œuvre du Seigneur, cette conférence a commencé par une prière dite par le Frère Trésor BiBi de "Gaël music". Avant de décortiquer le contenu de son nouvel album «Déchire les cieux», Trésor Nzego a fait lire par le Frère BiBi la Bible à l'intention de l'assistance sur la pensée de Dieu tirée du livre du prophète Esaïe 64, 1-2, qui dit : «oh ! Si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne ; Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi».

Le Frère Nzego Trésor a dit, après cette brillante lecture, que dans cette prière d'intercession la plus indéniable, le prophète Esaïe invoquait le Seigneur et le suppliait de déchirer les cieux et de descendre pour se révéler au monde. Dans sa prière à Dieu : «si tu déchirais les cieux et si tu descendais», dit-il, Esaïe se référait à une expérience de sa vie qu'on trouve dans Esaïe 6, 1-8 ». A l'en croire, l'album "Déchire les cieux", dans le contexte qu'il a chanté, c'est juste une prière d'un peuple, d'une femme, d'un homme, d'une nation qui attend une intervention particulière venant de Dieu. Convaincu que son album apportera beaucoup de bénédictions dans la vie de tous les chrétiens qui l'écouterons. A cet effet, frère Nzego Trésor a demandé aux chrétiens d'être tranquilles, Dieu agira et, beaucoup de choses vont justement changer même en RD. Congo.

Il convient de signaler que cet album « Déchire les cieux » est produit par la plateforme virtuelle de vente de musique dénommée «Zandomobile.net». «Déchire les cieux» qui s'ajoute à l'actif de production d'opus de musique chrétienne, est le deuxième album signé par Nzego Trésor, après son premier disque «Ya Yesu Erataka Te» sorti en 2014.