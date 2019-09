Ile Maurice: «Pou Mwa, Pou Twa, Pou Nou Tou» - Campagne controversée du Metro

«For Me, for Them, for Life.» Ça c'est le slogan choisi par la Swan. Et voilà que débarque le métro avec son «Pou Mwa, Pou Twa, Pou Nou Tou». Ce slogan est diversement commenté parmi les professionnels de la communication. «Je trouve que la campagne du métro ressemble drôlement à celle de la Swan», commente l'un d'eux.

L'express s'est tourné vers l'agence de pub qui a conçu cette campagne pour plus de précisions sur la réflexion derrière ce slogan. Mais elle a indiqué ne pouvoir communiqué sur cette affaire et nous a dirigés vers le Communication Manager de Metro Express Ltd (MEL).

Au final, dans une réponse conjointe avec l'agence de Pub Lemon DBB, Das Mootanah, directeur de MEL, explique que le message de cette première campagne s'adresse à toute la population mauricienne, afin que chacun prenne conscience que le métro «c'est pour moi». «Moi» ('Me' en anglais) fait partie intégrante de l'identité Metro Express. L'objectif de la campagne, selon lui, est de pouvoir inclure tout le monde dans le déploiement de ce nouveau mode de transport, afin que chacun puisse vraiment dire «c'est pour moi». Et que le Metro Express se met ainsi vraiment à la place de chaque futur voyageur.

Ce n'est pas la première fois que les slogans choisis par le MEL font polémique. En avril 2018, déjà, des internautes ont soulevé des interrogations sur le logo, «ME» du Metro Express qui ressemblait à celui de Mercedes me. L'agence de pub derrière cette création était encore une fois Lemon DBB.

Que reprochait-on au logo ? Les lettres «m» et «e» écrites presque de la même manière que Mercedes me. Même si le «me» est légèrement plus aplati et le «e» un poil plus allongé...